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Заблудшая сирийская зенитная ракета взорвалась над Израилем, - ЦХАЛ

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Израиль, Среда 09 февраля 2022 03:26
Заблудшая сирийская зенитная ракета взорвалась над Израилем, - ЦХАЛ Фото: ЦХАЛ заявил о ракете из Сирии, которая взорвалась над Израилем (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Зенитная ракета, выпущенная из Сирии, взорвалась в воздухе над северным Израилем после полуночи во вторник. Об этом заявляет Армии обороны Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Местные жители сообщили, что слышали громкий взрыв в районе города Умм-эль-Фахм. Там сработали предупредительные сирены. Сообщений о жертвах не поступало.

"Зафиксирован пуск с сирийской территории в сторону Израиля. Ракета взорвалась в воздухе, поэтому необходимости в перехвате не было", - заявили в Армии обороны Израиля.

По данным организации "Спасатели без границ", еврейской аварийно-спасательной службы, действующей на Западном берегу, ракета приземлилась недалеко от заставы поселения Гомеш, вызвав небольшой пожар.

Предупреждающие сирены прозвучали через несколько минут после того, как сирийское государственное СМИ SANA сообщило, что средства ПВО атаковали "враждебные цели" возле Дамаска.

Израиль в ответ поразил несколько сирийских зенитных комплексов на территории Сирии. К ним относятся "сирийские радары и зенитные батареи, которые запустили ракеты по самолетам ВВС Израиля".

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