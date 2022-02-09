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Заблукала сирійська зенітна ракета вибухнула над Ізраїлем, - ЦХАЛ

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Ізраїль, Середа 09 лютого 2022 03:26
Заблукала сирійська зенітна ракета вибухнула над Ізраїлем, - ЦХАЛ Фото: ЦХАЛ заявив про ракету з Сирії, яка вибухнула над Ізраїлем (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Зенітна ракета, випущена з Сирії, вибухнула в повітрі над північним Ізраїлем після півночі у вівторок. Про це заявляє Армії оборони Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Місцеві жителі повідомили, що чули гучний вибух в районі міста Умм-ель-Фахм. Там спрацювали попереджувальні сирени. Повідомлень про жертви не надходило.

"Зафіксовано пуск з сирійської території в бік Ізраїлю. Ракета вибухнула в повітрі, тому необхідності в перехопленні не було", - заявили в Армії оборони Ізраїлю.

За даними організації "рятувальники без кордонів", єврейської аварійно-рятувальної служби, що діє на Західному березі, ракета приземлилася недалеко від застави поселення Гомеш, викликавши невелику пожежу.

Попереджувальні сирени прозвучали через кілька хвилин після того, як сирійське державне ЗМІ SANA повідомило, що засоби ППО атакували "ворожі цілі" біля Дамаска.

Ізраїль у відповідь уразив кілька сирійських зенітних комплексів на території Сирії. До них відносяться "сирійські радари та зенітні батареї, які запустили ракети літаками ВПС Ізраїлю".

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