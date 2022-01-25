В Израиле заговорили об эвакуации евреев из Украины в случае вторжения России
Израильское правительство обсудило возможную эвакуацию украинских евреев в случае вторжения России в Украину. Чиновники допускают, что тысячи людей захотят иммигрировать в Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Для обсуждения этого вопроса собрались представители различных правительственных учреждений и групп, канцелярия премьер-министра, министр иностранных дел, министерство обороны, министерство по делам диаспоры и Еврейское агентство.
"Около 75 000 человек, проживающих на востоке Украины, имеют право на получение израильского гражданства", - говорится в отчете правительства.
Власти страны утверждают, что у Израиля уже давно есть планы массовой эвакуации евреев из разных стран в случае необходимости, и он обновил эти планы для Украины в связи с ростом напряженности.
Представитель министерства иностранных дел заявил, что Израиль в настоящее время не ожидает всплеска иммиграции из Украины и отметил, что такими иммиграционными вопросами занимается Еврейское агентство. Однако чиновник отметил, что министерство изучает вопросы, связанные с примерно 10 000 граждан Израиля в Украине.
Напомним, что США пока не намерены эвакуировать своих граждан из Украины. Об этом заявили в Белом доме.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США рекомендует некоторым сотрудникам посольства уехать из Украины. При этом само посольство США в Киеве останется открытым.