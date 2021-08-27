Заблудился в горах. В Турции спасли украинского альпиниста

"Украинский альпинист Вадим Заскалко отправился в поход по склонам горы Сюпхан в районе Адильджеваз. Он потерялся и поранил лодыжку, пытаясь найти дорогу", - говорится в сообщении.

После полученной информации о пропавшем туристе на поиски украинца отправились подразделения жандармерии, управления по чрезвычайным ситуациям и других служб.

Поиски украинца продолжались более суток.

Отмечено, что мужчина пытался выйти на связь с близкими, однако его телефон разрядился.

Впрочем, мужчине удалось самостоятельно добраться до ближайшего села. Он зарядил свой телефон и сообщил друзьям о своем местонахождении.

После чего спасатели доставили альпиниста в местную больницу, его состояние оценивают как удовлетворительное.