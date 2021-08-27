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Заблудился в горах. В Турции спасли украинского альпиниста

Автор: Мария Кучерявец

Гражданина Украины, который заблудился в горах в провинции Битлис на востоке Турции, нашли спасатели. После чего альпиниста госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Sozcu.

"Украинский альпинист Вадим Заскалко отправился в поход по склонам горы Сюпхан в районе Адильджеваз. Он потерялся и поранил лодыжку, пытаясь найти дорогу", - говорится в сообщении.

После полученной информации о пропавшем туристе на поиски украинца отправились подразделения жандармерии, управления по чрезвычайным ситуациям и других служб.

Поиски украинца продолжались более суток.

Отмечено, что мужчина пытался выйти на связь с близкими, однако его телефон разрядился.

Впрочем, мужчине удалось самостоятельно добраться до ближайшего села. Он зарядил свой телефон и сообщил друзьям о своем местонахождении.

После чего спасатели доставили альпиниста в местную больницу, его состояние оценивают как удовлетворительное.

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Турция