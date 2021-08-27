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Заблукав у горах. У Туреччині врятували українського альпініста

Автор: Марія Кучерявець

Громадянина України, який заблукав у горах в провінції Бітліс на сході Туреччини, знайшли рятувальники. Після чого альпініста госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Sozcu.

"Український альпініст Вадим Заскалко вирушив у похід схилами гори Сюпхан в районі Адільджеваз. Він загубився та поранив щиколотку, намагаючись знайти дорогу", - йдеться в повідомленні.

Після отриманої інформації про зниклого туриста на пошуки українця вирушили підрозділи жандармерії, управління з надзвичайних ситуацій та інших служб.

Пошуки українця тривали понад добу.

Зазначено, що чоловік намагався вийти на зв'язок з близькими, однак його телефон розрядився.

Втім, чоловіку вдалося самотужки дістатися до найближчого села. Він зарядив свій телефон і повідомив друзів про своє місцеперебування.

Після чого рятувальники доправили альпініста до місцевої лікарні, його стан оцінюють як задовільний.

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Турция