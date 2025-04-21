Заблокували рахунок в банку? Як повернути доступ до своїх грошей у 2025 році

Які рахунки можуть бути арештовані та як отримати доступ до грошей

Арешт може бути накладено на всі кошти фізичної особи, незалежно від того, чи це зарплата, соціальна допомога чи інші надходження. Підставою для арешту може бути рішення як державного, так і приватного виконавця. Проте українське законодавство передбачає винятки та можливість часткового або повного зняття арешту.

Навіть у разі арешту боржник має право щомісяця користуватися сумою до 16 000 гривень (дві мінімальні зарплати у 2025 році). Щоб реалізувати це право, потрібно:

подати виконавцю заяву про визначення поточного рахунку для видаткових операцій;

у заяві вказати номер рахунку та банк, у якому він відкритий;

виконавець протягом двох робочих днів має ухвалити постанову та передати її банку.

Особливий статус рахунків із соцвиплатами

Закон прямо забороняє стягнення коштів із рахунків цільового призначення, на які надходять:

заробітна плата;

пенсії;

стипендії;

допомога при народженні або усиновленні дитини;

допомога одиноким матерям;

виплати по догляду за дитиною з інвалідністю;

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

допомога по безробіттю, на лікування або поховання;

інші соціальні виплати.

Попри це, банки часто відкривають стандартний поточний рахунок для зарахування таких коштів. У разі арешту:

потрібно подати заяву виконавцю про зняття арешту з рахунку;

додати документи, що підтверджують цільове призначення виплат - це можуть бути довідки з банку, роботодавця, Пенсійного фонду чи іншого органу, що здійснює нарахування.

Арешт може бути повністю знятий якщо:

виконавче провадження завершено;

виконавчий документ повернуто до суду;

суд скасував заходи забезпечення позову;

боржник повністю сплатив заборгованість;

документ не підлягає виконанню або зобов’язання припинились.

Міністерство юстиції підкреслює: навіть у складних обставинах держава гарантує захист прав громадян. Якщо рахунки арештовані - варто не зволікати, а скористатися передбаченими законом механізмами.