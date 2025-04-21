Заблокували рахунок в банку? Як повернути доступ до своїх грошей у 2025 році

У період повномасштабної війни доступ до власних коштів є критично важливим для громадян. Проте іноді трапляються випадки арешту банківських рахунків - це може викликати паніку і відчуття безвиході.
Як діяти у таких ситуаціях та за яких умов можна відновити доступ до грошей РБК-Україна розповідає із посиланням на Міністерство юстиції України.
Арешт може бути накладено на всі кошти фізичної особи, незалежно від того, чи це зарплата, соціальна допомога чи інші надходження. Підставою для арешту може бути рішення як державного, так і приватного виконавця. Проте українське законодавство передбачає винятки та можливість часткового або повного зняття арешту.
Навіть у разі арешту боржник має право щомісяця користуватися сумою до 16 000 гривень (дві мінімальні зарплати у 2025 році). Щоб реалізувати це право, потрібно:
Закон прямо забороняє стягнення коштів із рахунків цільового призначення, на які надходять:
Попри це, банки часто відкривають стандартний поточний рахунок для зарахування таких коштів. У разі арешту:
Арешт може бути повністю знятий якщо:
Міністерство юстиції підкреслює: навіть у складних обставинах держава гарантує захист прав громадян. Якщо рахунки арештовані - варто не зволікати, а скористатися передбаченими законом механізмами.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні заблокували банківські рахунки 26 тисяч осіб через несплату штрафів за порушення правил мобілізації. Рахунки арештовують за рішенням суду, якщо військовозобов’язаний не сплатив штраф, зокрема за неявку в ТЦК чи невчасне оновлення даних. Юристи радять не ігнорувати вимоги ТЦК, щоб уникнути санкцій.
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