Заблокировали счет в банке? Как вернуть доступ к своим деньгам в 2025 году

В период полномасштабной войны доступ к собственным средствам является критически важным для граждан. Однако иногда бывают случаи ареста банковских счетов - это может вызвать панику и ощущение безысходности.
Как действовать в таких ситуациях и при каких условиях можно восстановить доступ к деньгам РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Арест может быть наложен на все средства физического лица, независимо от того, это зарплата, социальная помощь или другие поступления. Основанием для ареста может быть решение как государственного, так и частного исполнителя. Однако украинское законодательство предусматривает исключения и возможность частичного или полного снятия ареста.
Даже в случае ареста должник имеет право ежемесячно пользоваться суммой до 16 000 гривен (две минимальные зарплаты в 2025 году). Чтобы реализовать это право, нужно:
Закон прямо запрещает взыскание средств со счетов целевого назначения, на которые поступают:
Несмотря на это, банки часто открывают стандартный текущий счет для зачисления таких средств. В случае ареста:
Арест может быть полностью снят если:
Министерство юстиции подчеркивает: даже в сложных обстоятельствах государство гарантирует защиту прав граждан. Если счета арестованы - стоит не медлить, а воспользоваться предусмотренными законом механизмами.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине заблокировали банковские счета 26 тысяч человек из-за неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации. Счета арестовывают по решению суда, если военнообязанный не оплатил штраф, в частности за неявку в ТЦК или несвоевременное обновление данных. Юристы советуют не игнорировать требования ТЦК, чтобы избежать санкций.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.