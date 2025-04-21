Заблокировали счет в банке? Как вернуть доступ к своим деньгам в 2025 году

Какие счета могут быть арестованы и как получить доступ к деньгам

Арест может быть наложен на все средства физического лица, независимо от того, это зарплата, социальная помощь или другие поступления. Основанием для ареста может быть решение как государственного, так и частного исполнителя. Однако украинское законодательство предусматривает исключения и возможность частичного или полного снятия ареста.

Даже в случае ареста должник имеет право ежемесячно пользоваться суммой до 16 000 гривен (две минимальные зарплаты в 2025 году). Чтобы реализовать это право, нужно:

подать исполнителю заявление об определении текущего счета для расходных операций;

в заявлении указать номер счета и банк, в котором он открыт;

исполнитель в течение двух рабочих дней должен принять постановление и передать его банку.

Особый статус счетов с соцвыплатами

Закон прямо запрещает взыскание средств со счетов целевого назначения, на которые поступают:

заработная плата;

пенсии;

стипендии;

помощь при рождении или усыновлении ребенка;

помощь одиноким матерям;

выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью;

пособие в связи с беременностью и родами;

пособие по безработице, на лечение или погребение;

другие социальные выплаты.

Несмотря на это, банки часто открывают стандартный текущий счет для зачисления таких средств. В случае ареста:

нужно подать заявление исполнителю о снятии ареста со счета;

приложить документы, подтверждающие целевое назначение выплат - это могут быть справки из банка, работодателя, Пенсионного фонда или иного органа, осуществляющего начисления.

Арест может быть полностью снят если:

исполнительное производство завершено;

исполнительный документ возвращен в суд;

суд отменил меры обеспечения иска;

должник полностью оплатил задолженность;

документ не подлежит исполнению или обязательства прекратились.

Министерство юстиции подчеркивает: даже в сложных обстоятельствах государство гарантирует защиту прав граждан. Если счета арестованы - стоит не медлить, а воспользоваться предусмотренными законом механизмами.