Заблокований кидок і зворотний блокшот за 10 секунд у Фініксі: момент дня в НБА

Обидва баскетболісти відзначилися вдалими захисними діями. Спершу Дорт нівелював атакувальний випад Крейга, який отримав передачу під щитом "Тандер" і намагався закинути згори. Оборонець полетів у контратаку та збирався виконати данк, але форвард "Санз" в ефектному стрибку вибив м'яч подалі.

Вдалі дії в обороні не завадили командам розіграти результативний матч. "Фінікс" здобув домашню перемогу (124:115) і закріпився на 4-й сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Оклахома" тут на 11-й позиції та першою не проходить у плей-офф.

Дорт оформив дабл-дабл, набравши 17 очок і 10 підбирань. В активі Крейга – 7 очок, 7 підбирань і 1 перехоплення. Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Оклахоми" Айзея Джо (28 пунктів).

Хто такий Торрі Крейг

Уродженець Південної Каліфорнії, на студентському рівні виступав за "Апстейт Спартанс". На драфті НБА-2014 не був обраний жодною з команд.

Поїхав до Австралазії, де захищав кольори "Кернс Тайпенс", "Веллінгтон Сейнтс", "Брісбен Буллетс" і "Голд Коуст Роллерс". Перед сезоном 2017/18 опинився в лавах "Денвера". Провів у Колорадо три сезони. Пізніше виступав за "Мілуокі" та "Індіану".

У лавах "Санз" Крейг вперше опинився в сезоні 2020/21. Повернувся до Арізони перед минулою кампанією. Виховує 8-річного сина Брейлона.