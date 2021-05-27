Заблокированные "телеканалы Медведчука" оштрафовали за призывы к разжиганию войны

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканалы NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны и дискриминацию украинских Вооруженных сил. Штрафные санкции к каждой компании превышают 100 тысяч гривен.

Телеканал NewsOne должен уплатить штраф в размере 114 тысяч гривен за высказывания гостя программы от 4 января 2021 года "Эпицентр украинской политики" Вячеслава Пиховшека, содержавшие ксенофобские, дискриминационные и унизительные признаки. Отмечается, что ни ведущая, ни руководство канала не предприняли мер для пресечения правонарушения.

Телеканал "112 Украина" обязали уплатить штраф в размере 114 тысяч гривен за высказывания экс-нардепа Петра Симоненко в передаче "Голос народа", которая транслировалась 29 и 31 января 2021 года. Отмечается, что Симоненко назвал вооруженный конфликт на Донбассе "гражданской войной", что исключает участие в нем Российской Федерации.

Телеканал "НАШ" получил два штрафа на сумму более 228 тысяч гривен. Первый за передачу "Марафон" от 15 декабря 2020 года, в которой бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отрицал участие России в вооруженной агрессии против Украины. Второй за трансляцию той же передачи от 15 января 2021 года. В ней нардеп V-VII созывов Верховной Рады Елена Бондаренко называла военных Вооруженных сил Украины "преступниками".

Кроме штрафов телеканалу "НАШ" назначена еще одна внеплановая проверка за эфир ток-шоу "Марафон" от 4 мая текущего год. В нем сотрудники СБУ зафиксировали высказывания Петра Симоненко со скрытыми призывами к агрессивным действиям, элементы разжигания национальной вражды и ненависти, а также пропаганду коммунистического тоталитарного режима.