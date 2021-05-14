Подсанкционный "ZIK" оштрафовали за призывы в эфире к расправе над политиками

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "ZIK" на более 300 тысяч гривен за распространение призывов к развязыванию войны. Речь идет о высказываниях, которые прозвучали в эфире канала 26 ноября 2019 года.

Решение о штрафе было принято 13 мая.

"Было признано наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире вещателя, и в соответствии с частью восьмой статьи 72 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" применена санкция "взыскание штрафа" в размере 25% лицензионного сбора. Для телеканала "Z ZIK" эта сумма составляет 341 067,50 грн", - говорится в сообщении.

Также лицензиата обязали устранить нарушения и уплатить штраф в тридцатидневный срок со дня уведомления Национальным советом о принятом решении.

В Нацсовете пояснили, что 26 ноября 2019 года в 18:00 в эфире телеканала "Z ZIK" транслировалась передача "Каждый из нас Президент" (с повтором 27.11.2019 в 01:23 и 06:00) при участии народного депутата Украины VIII созыва Надежды Савченко, народного депутата Украины IX созыва Рената Кузьмина, которые были в студии, а также Михаила Добкина, который присоединился к обсуждению вопросов по интернет-связи.

Во время проверки на основании мониторинга за 26.11.2019 и 27.11.2019 было зафиксировано распространение в эфире ряда высказываний, которые противоречат нормам действующего законодательства.

В частности, в этой передаче Михаил Добкин в ответ на предложение народного депутата Рената Кузьмина предоставить правовую оценку недавним событиям в Украине, высказался в форме косвенного призыва к насилию, с использованием языка ненависти в адрес конкретных лиц, которые являются представителями политических сил, что в 2014-2019 годах находились на высших руководящих должностях в стране (Петр Порошенко, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Олег Тягнибок).

"Призыв к их физическому уничтожению может иметь целью запугивание и дискриминацию патриотически настроенной части населения, которая поддерживает активное противодействие стране-агрессору, угрозы и подстрекательства к насильственным действиям, имеющими признаки разжигания национальной вражды и ненависти", - отметили в Нацсовете.

Аргумент Добкина относительно физического уничтожения политических лиц нашел "понимание" у Надежды Савченко, которая вела передачу, поскольку из высказанных ею мнений, силовые средства и совершение преступления являются приемлемыми для "установления справедливости".

"Мы приходим к таким фразам как военное положение, повесить, расстрелять. Мы приходим к тем словам, и я их не боюсь, потому что мы понимаем, что это наиболее эффективный и действенный метод для того, чтобы можно было устанавливать справедливость", - сказала Савченко.

Регуляторный орган, рассматривая результаты проверки, подчеркивает, что свобода политических дискуссий является основополагающей ценностью в демократическом обществе, особенно для СМИ, однако крайне необходимым является также обеспечение ответственности политиков, которые в своих публичных высказываниях могут усиливать нетерпимость в обществе, разжигать ненависть и вражду.

"Они, как никто другой, должны быть максимально ответственными, особенно в крайне сложных условиях состояния войны или максимально приближенном к состоянию войны, в которых находится Украина", - подчеркнул регулятор.

Замечено, что трансляция передачи состоялась трижды без изменений или редакционной модерации, что свидетельствует об осознанном распространении ООО "ТРК "новые коммуникации" соответствующей информации без редакторских правок или с незначительными правками.

Таким образом, Национальный совет признал нарушения ООО "ТРК "Новые коммуникации" абзаца четвертого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и огласила компании предупреждение и штраф.