Заблоковані "телеканали Медведчука" оштрафували за заклики до розпалювання війни

Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканали NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни і дискримінацію українських Збройних сил. Штрафні санкції до кожної компанії перевищують 100 тисяч гривень.

Телеканал NewsOne повинен сплатити штраф у розмірі 114 тисяч гривень за висловлювання гостя програми Від 4 січня 2021 року "Епіцентр української політики" В'ячеслава Піховшека, що містили ксенофобські, дискримінаційні та принизливі ознаки. Відзначається, що ні ведуча, ні керівництво каналу не вжили заходів для припинення правопорушення.

Телеканал "112 Україна" зобов'язали сплатити штраф у розмірі 114 тисяч гривень за висловлювання екснардепа Петра Симоненка в передачі "Голос народу", яка транслювалася 29 і 31 січня 2021 року. Зазначається, що Симоненко назвав збройний конфлікт на Донбасі "громадянською війною", що виключає участь у ньому Російської Федерації.

Телеканал "НАШ" отримав два штрафи на суму понад 228 тисяч гривень. Перший за передачу "Марафон" від 15 грудня 2020 року, в якій колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров заперечував участь Росії у збройній агресії проти України. Другий за трансляцію тієї ж передачі від 15 січня 2021 року. У ній нардеп V-VII скликань Верховної ради Олена Бондаренко називала військових Збройних сил України "злочинцями".

Крім штрафів телеканалу "НАШ" призначена ще одна позапланова перевірка за ефір ток-шоу "Марафон" від 4 травня поточного року. У ньому співробітники СБУ зафіксували висловлювання Петра Симоненка з прихованими закликами до агресивних дій, елементи розпалювання національної ворожнечі і ненависті, а також пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.