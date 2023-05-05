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На забій відправили. Дружина окупанта поскаржилась на керівництво армії (перехоплення)

Фото: дружина окупанта поскаржилась на керівництво армії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Дружина російського військовослужбовця поскаржилась на командування, яке відправило її чоловіка на загибель в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Вас на забій відправили. Давайте всі мовчати, дійсно бл*дь. Вибору нема, та ви не хочете шукати. Що б ти розумів, знаєш, що мені сьогодні сказали? У дев'ятку навіть зеків не беруть, а беруть на забій. Нікого там не цінують. Кажуть, у нас у дев'ятку зеків взяли і забули", - говорить вона чоловіку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що дружина російського військовослужбовця розповіла йому, що їх знайомий "вагнерівець" загинув у боях в Україні.

Також військовий РФ поскаржився своєму знайомому, що їх підрозділ доукомплектовують двічі контуженими окупантами.

До того ж ми писали, що російські військові скаржаться на заворушення у підрозділах і готові самовільно залишити частину.

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