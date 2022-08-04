Забирают даже шахтеров. Россияне бросают на войну мужчин из недавно захваченных городов

Российская армия несет значительные потери в личном составе, поэтому пехоту пополняет ее жителями недавно захваченных городов и сел. Враг мобилизует даже незаменимых шахтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Они не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители оккупированных территорий. Россиянам они не нужны на будущее, потому что уже восемь лет население "ЛНР" является обузой для бюджета РФ. Сейчас эти финансовые потери мужчины и отрабатывают. На оккупированных в 2014 году территориях уже мобилизовали всех, кого можно. Сейчас забирают даже незаменимых шахтеров", - рассказал Гайдай.

Глава области отметил, что на оккупированных территориях "эйфория "асвабаждения" быстро прошла и в недавно захваченных городах и селах.

"Потому что нужно оправдываться на фронте. Страдают те, кто не успел эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Их направляют в военкоматы против воли", - сообщает Гайдай.

Так, по имеющейся информации, только в Старобельске на этой неделе уже отправили на фронт около 80 мужчин.

"Ими и пополняется состав штурмовых групп, которые ВСУ регулярно обезвреживают", - добавил глава Луганской ОВА.

Напомним, по данным военной разведки, Россия формирует еще одну ударную группировку для войны в Украине.

Добавим, ранее в украинской разведке сообщили, что в РФ возник дефицит офицеров.

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