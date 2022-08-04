Забирають навіть шахтарів. Росіяни кидають на війну чоловіків із недавно захоплених міст

Російська армія зазнає значних втрат в особовому складі, тому піхоту поповняє жителями нещодавно захоплених міст та сіл. Ворог мобілізує навіть незамінних шахтарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Вони не рахують втрати, тому що переважно гинуть жителі окупованих територій. Росіянам вони не потрібні на майбутнє, бо вже вісім років населення "ЛНР" є тягарем для бюджету РФ. Зараз ці фінансові втрати чоловіки й відпрацьовують. На окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували усіх, кого можна. Зараз забирають навіть незамінних шахтарів", - розповів Гайдай.

Очільник області зазначив, що на окупованих територіях "ейфорія "асвабаждения" швидко минула й у нещодавно захоплених містах та селах.

"Бо потрібно виправдовуватися на фронті. Страждають ті, хто не встиг евакуюватися в безпечні регіони України. Їх направляють у військкомати проти волі", - повідомляє Гайдай.

Так, за наявною інформацією, лише у Старобільську цього тижня вже відправили на фронт близько 80 чоловіків.

"Ними й поповнюється склад штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують", - додав голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, за даними військової розвідки, Росія формує ще одне ударне угруповання для війни в Україні.

Додамо, раніше в українській розвідці повідомили, що у РФ виник дефіцит офіцерів.

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