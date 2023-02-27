"Забезпечували" наркотиками майже всю Україну: у Кривому Розі викрили наркокартель

"Понад 1200 правоохоронців сьогодні, 27 лютого, провели спецоперацію і затримали 37 учасників злочинної спільноти "Двадцятівські", у тому числі десять лідерів", - йдеться в повідомленні.

У результаті обшуків було вилучено зброю, боєприпаси, наркотики, гроші в національній та іноземній валюті. За попередніми даними, щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад мільйон доларів США.

Зазначається, що правоохоронці документували злочини банди протягом року.

Організаторами картелю виявилися троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв’язки у кримінальному середовищі. Мережа складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп.

Фігуранти виготовляли метамфетамін в орендованих гаражних приміщеннях та у квартирі у Кривому Розі. Потужності мережі нарколабораторій дозволяли у промислових масштабах виготовляти щомісяця до 40 кг готових психотропів. Ринок збуту охоплював майже всі регіони України.

Для безперебійної торгівлі фігуранти продумували логістику і облаштування пунктів зберігання: так вони через розгалужену "кур’єрську" мережу реалізовували продукцію великими та роздрібними партіями шляхом "закладок" і методом "з рук у руки".

Кошти від збуту наркотиків лідери угруповань передавали керівникам злочинної спільноти "Двадцятівські", які розподіляли їх між усіма задіяними в наркобізнесі особами.

За результатами слідчих дій правоохоронці затримали 37 учасників злочинної спільноти, зокрема лідерів, представників силового блоку, "хіміків" та збувачів.

Їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, а також пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

За результатами проведення понад 200 одночасних обшуків поліцейські вилучили наркотичні засоби і психотропні речовини, а також прекурсори.

Окрім цього, вилучено 310 тисяч доларів США, 103 тисячі євро та понад 500 тисяч гривень, зброю та набої різного калібру, боєприпаси, більше двох десятків банківських карток і мобільних телефонів, "чорнові" записи про виготовлення та збут наркотиків, дані дилерів, "клієнтів" та боржників, а також 40 автомобілів, старовинні книги та ікони.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

- ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах).

Слідчі Нацполіції направили клопотання до суду щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Шістьом лідерам злочинної організації вже обрано запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави. На вилучені під час процесуальних заходів цінності й речі та на майно учасників злочинної організації буде накладено арешт.