"Працювали" у 3 областях. В Україні затримали банду наркоторговців із мільйонним обігом
В Україні виявили банду, що займалась розповсюдженням наркотиків. Збут наркотиків був поставлений на потік в Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та інших областях, до того ж зловмисники шукали вихід на ринок у прифронтових територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Оборот ділків складав мільйони гривень. Наркотики розповсюджували за допомогою Telegram-ботів. Наркоторговці створили для свого "бізнесу" навіть власну "торгову марку", яку зображували на рекламі.
"Замовити товар можна було цілодобово всього у кілька кліків. Вибравши потрібний населений пункт, а також вид наркотику, покупець сплачував гроші, після чого йому приходило відповідне поштове відправлення", - розповіли в ДБР.
При чому сплатити за "товар" можна було як у національній валюті, так і у крипті. Наприклад, розрахувавшись біткоїнами.
"Для цього використовували спеціальні платіжні системи", - додали в бюро.
У ході спецоперації ДБР провело:
- 15 санкціонованих обшуків на території трьох областей;
- вилучено майже 1,5 кг амфетаміну, 1 кг метамфетаміну, 8 кг синтетичних наркотиків та інші речовини, вартість яких на чорному ринку сягає щонайменше 10 млн гривень.
- затримано 5 осіб, яким повідомлено про підозру у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, а також у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів(ч. 2 ст. 306, чч. 2, 3 ст. 307 КК України).
Усім затриманим обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Крім того, планується повідомлення про підозру й іншим учасникам банди. Досудове розслідування триває, планується арешт майна фігурантів - машин, будинків тощо.
Як повідомлялось, Нацполіція в Україні затримала організовану групу, яка виготовляла та збувала великі партії наркотиків, психотропів та прекурсорів. Щомісяця наркоторговці виробляли 1,2 млн доз.
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