Забезпечення перемоги України: Столтенберг про найголовніше завдання НАТО

"Найнагальніше завдання зараз - забезпечити перемогу України, щоб російський диктатор Володимир Путін не виграв цю війну", - сказав Столтенберг.

Він додав, що завдання НАТО полягає в тому, щоб підтримати Україну, як це роблять уже понад рік союзники Альянсу, а також не допустити ескалації цієї війни за межі України.

Столтенберг додав, що важливим аспектом є необхідність озброєння України для захисту від російської агресії зараз і в майбутньому.

"Ми не знаємо, чим закінчиться ця війна, але ми знаємо, що коли вона закінчиться, дуже важливо, щоб ми змогли запобігти повторенню історії", - додав він.

Генсек НАТО сказав, що очікує, що Україна приєднається до альянсу, коли війна закінчиться.