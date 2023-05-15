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Забезпечення перемоги України: Столтенберг про найголовніше завдання НАТО

Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Найнагальнішим завданням для Північноатлантичного альянсу є забезпечення перемоги України у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, яку приводить CNN.

"Найнагальніше завдання зараз - забезпечити перемогу України, щоб російський диктатор Володимир Путін не виграв цю війну", - сказав Столтенберг.

Він додав, що завдання НАТО полягає в тому, щоб підтримати Україну, як це роблять уже понад рік союзники Альянсу, а також не допустити ескалації цієї війни за межі України.

Столтенберг додав, що важливим аспектом є необхідність озброєння України для захисту від російської агресії зараз і в майбутньому.

"Ми не знаємо, чим закінчиться ця війна, але ми знаємо, що коли вона закінчиться, дуже важливо, щоб ми змогли запобігти повторенню історії", - додав він.

Генсек НАТО сказав, що очікує, що Україна приєднається до альянсу, коли війна закінчиться.

Раніше Столтенберг говорив, що поки Україна не переможе Росію у війні, немає сенсу обговорювати коли і як держава може приєднатися до НАТО.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що для того, щоб нинішня російська агресія не стала новою нормою, країни НАТО повинні забезпечити перемогу України у війні, що вимагає подальшої військової допомоги від усіх союзників.

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