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Забезпечить світлом, попри ворожі атаки. Україна запустила лінію електропередачі з Польщею

Фото: Україна запустила лінію електропередачі з Польщею (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна модернізувала та запустила міждержавну лінію електропередачі з Польщею. Коштом продажі електроенергії можна буде накопичити кошти для відновлення енергомережі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.

"Рух України до Євросоюзу – це не лише амбіції, але й конкретні результати. Ми продовжуємо успішну секторальну інтеграцію в ЄС. Прямо зараз робимо важливий крок до об’єднання наших енергосистем. Після модернізації запущена в роботу міждержавна лінія електропередачі між Україною та Польщею", - сказав Шмигаль.

Він розповів, що спеціалістам "Укренерго" разом з польськими колегами з компанії PSE вдалось швидко провести всі необхідні роботи.

"Європейські партнери надали близько тисячі одиниць обладнання. Лінія працює вже з 27 квітня. Вона успішно пройшла триденний тестовий період. Додатковий потужний інтерконектор збільшує наші експортно-імпортні можливості. Коштом продажу електроенергії накопичимо ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону", - зауважив прем'єр.

За його словами, в разі потреби Україна активізує імпорт та отримає аварійну допомогу від сусідів. Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Кабінет міністрів України продовжив дію тарифів на електроенергію для населення до кінця травня.

Також раніше ми писали, що дефіцит коштів у випадку збереження діючих тарифів на світло для населення складе 147,2 млрд гривень.

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ПольщаблекаутЕлектроенергія