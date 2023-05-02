Забезпечить світлом, попри ворожі атаки. Україна запустила лінію електропередачі з Польщею

"Рух України до Євросоюзу – це не лише амбіції, але й конкретні результати. Ми продовжуємо успішну секторальну інтеграцію в ЄС. Прямо зараз робимо важливий крок до об’єднання наших енергосистем. Після модернізації запущена в роботу міждержавна лінія електропередачі між Україною та Польщею", - сказав Шмигаль.

Він розповів, що спеціалістам "Укренерго" разом з польськими колегами з компанії PSE вдалось швидко провести всі необхідні роботи.

"Європейські партнери надали близько тисячі одиниць обладнання. Лінія працює вже з 27 квітня. Вона успішно пройшла триденний тестовий період. Додатковий потужний інтерконектор збільшує наші експортно-імпортні можливості. Коштом продажу електроенергії накопичимо ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону", - зауважив прем'єр.

За його словами, в разі потреби Україна активізує імпорт та отримає аварійну допомогу від сусідів. Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки.