У Забайкальському краї РФ на складі боєприпасів лунали вибухи: що відомо

У Забайкальському краї РФ сьогодні вранці, 25 червня, пролунала серія потужних вибухів на одному зі складів зі зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Chita.Ru .

Варто зазначити, що у 2014 році ці склади через лісову пожежу вже горіли, тоді внаслідок вибухів загинули 10 людей, все село евакуювали. Від вибухів постраждали кілька будинків та школа.

Наразі територія біля військової частини у Великій Турі оточена. Для гасіння пожежі залучили військові гелікоптери Мі-8, також у МНС готують пожежні літаки – ІЛ-76 та Бе-200.

За офіційними даними, попередньо причиною займання стала нібито ландшафтна пожежа – горіла суха трава і в полі почали рватися нерозміновані боєприпаси. Очевидці повідомляли щонайменше про 50 вибухів.

Вибухи на артилерійських складах РФ

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну на російських складах суттєво почастішали вибухи. Так, 22 квітня детонував один із найбільших складів боєприпасів російської армії, що розташований менш як у 100 км від Москви.

На території військової частини у Володимирській області пролунали вибухи, після чого почалося загоряння. У довколишніх населених пунктах оголосили евакуацію. Міністерство оборони РФ назвало причиною вибухів у Барсовому "порушення вимог безпеки".

За даними Defense Express, потенційне ураження 51-й арсеналу ГРАУ можна було б вважати найскладнішим. Оскільки він щільно охороняється російськими засобами ППО через наближеність до Москви, де протиповітряна оборона є найбільш сконцентрованою.

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