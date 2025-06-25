У Забайкальському краї РФ на складі боєприпасів лунали вибухи: що відомо
У Забайкальському краї РФ сьогодні вранці, 25 червня, пролунала серія потужних вибухів на одному зі складів зі зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Chita.Ru.
За офіційними даними, попередньо причиною займання стала нібито ландшафтна пожежа – горіла суха трава і в полі почали рватися нерозміновані боєприпаси. Очевидці повідомляли щонайменше про 50 вибухів.
Наразі територія біля військової частини у Великій Турі оточена. Для гасіння пожежі залучили військові гелікоптери Мі-8, також у МНС готують пожежні літаки – ІЛ-76 та Бе-200.
Варто зазначити, що у 2014 році ці склади через лісову пожежу вже горіли, тоді внаслідок вибухів загинули 10 людей, все село евакуювали. Від вибухів постраждали кілька будинків та школа.
Вибухи на артилерійських складах РФ
Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну на російських складах суттєво почастішали вибухи. Так, 22 квітня детонував один із найбільших складів боєприпасів російської армії, що розташований менш як у 100 км від Москви.
На території військової частини у Володимирській області пролунали вибухи, після чого почалося загоряння. У довколишніх населених пунктах оголосили евакуацію. Міністерство оборони РФ назвало причиною вибухів у Барсовому "порушення вимог безпеки".
За даними Defense Express, потенційне ураження 51-й арсеналу ГРАУ можна було б вважати найскладнішим. Оскільки він щільно охороняється російськими засобами ППО через наближеність до Москви, де протиповітряна оборона є найбільш сконцентрованою.
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