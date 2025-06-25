В Забайкальском крае РФ на складе боеприпасов раздавались взрывы: что известно

В Забайкальском крае РФ сегодня утром, 25 июня, прогремела серия мощных взрывов на одном из складов с оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Chita.Ru .

По официальным данным, предварительно причиной возгорания стал якобы ландшафтный пожар - горела сухая трава и в поле начали рваться неразминированные боеприпасы. Очевидцы сообщали по меньшей мере о 50 взрывах.

Сейчас территория возле воинской части в Великой Туре оцеплена. Для тушения пожара привлекли военные вертолеты Ми-8, также в МЧС готовят пожарные самолеты - ИЛ-76 и Бе-200.

Стоит отметить, что в 2014 году эти склады из-за лесного пожара уже горели, тогда в результате взрывов погибли 10 человек, все село эвакуировали. От взрывов пострадали несколько домов и школа.