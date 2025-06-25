В Забайкальском крае РФ на складе боеприпасов раздавались взрывы: что известно
В Забайкальском крае РФ сегодня утром, 25 июня, прогремела серия мощных взрывов на одном из складов с оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Chita.Ru.
По официальным данным, предварительно причиной возгорания стал якобы ландшафтный пожар - горела сухая трава и в поле начали рваться неразминированные боеприпасы. Очевидцы сообщали по меньшей мере о 50 взрывах.
Сейчас территория возле воинской части в Великой Туре оцеплена. Для тушения пожара привлекли военные вертолеты Ми-8, также в МЧС готовят пожарные самолеты - ИЛ-76 и Бе-200.
Стоит отметить, что в 2014 году эти склады из-за лесного пожара уже горели, тогда в результате взрывов погибли 10 человек, все село эвакуировали. От взрывов пострадали несколько домов и школа.
Взрывы на артиллерийских складах РФ
Напомним, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину на российских складах существенно участились взрывы. Так, 22 апреля детонировал один из крупнейших складов боеприпасов российской армии, расположенный менее чем в 100 км от Москвы.
На территории воинской части во Владимирской области прогремели взрывы, после чего началось возгорание. В близлежащих населенных пунктах объявили эвакуацию. Министерство обороны РФ назвало причиной взрывов в Барсово "нарушение требований безопасности".
По данным Defense Express, потенциальное поражение 51-й арсенала ГРАУ можно было бы считать самым сложным. Поскольку он плотно охраняется российскими средствами ПВО из-за близости к Москве, где противовоздушная оборона является наиболее сконцентрированной.
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