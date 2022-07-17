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Из-за забастовки в Италии отменили сотни рейсов

Фото: в забастовке участвовали сотрудники Ryanair и других компаний (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В Италии из-за крупной забастовки были отменены 550 национальных и международных авиарейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

Сообщается, что в забастовке приняли участие сотрудники авиакомпаний Ryanair, Malta Air, EasyJet, Volotea и рекрутинговой компании CrewLink.

В частности, в Риме в аэропорту Фьюмичино было отменено около сотни рейсов, в Чампино - около 10 национальных и международных рейсов. В Милане в общей сложности отменили более 150 рейсов, Бергамо - 27, Турине - 17, Венеции - 29, Болонье - 40, Неаполе - 80.

Забастовка связана с борьбой профсоюзов за улучшение условий труда, повышение уровня заработных плат, а также за большее количество выходных и больничных дней.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за массовых забастовок летом в Европе могут отменить более 10 000 летних рейсов в Бельгии, Португалии, Франции, Италии, Испании и других странах.

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ИталияЗабастовка