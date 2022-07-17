Через страйк в Італії скасували сотні рейсів

В Італії через великий страйк були скасовані 550 національних і міжнародних авіарейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.
Повідомляється, що у страйку взяли участь співробітники авіакомпаній Ryanair, Malta Air, EasyJet, Volotea і рекрутингової компанії CrewLink.
Зокрема, в Римі в аеропорту Фьюмічіно було скасовано близько сотні рейсів, в Чампіно - близько 10 національних і міжнародних рейсів. У Мілані загалом скасували понад 150 рейсів, Бергамо - 27, Турині - 17, Венеції - 29, Болоньї - 40, Неаполі - 80.
Страйк пов'язаний з боротьбою профспілок за покращення умов праці, підвищення рівня заробітних плат, а також за більшу кількість вихідних та лікарняних днів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через масові страйки влітку в Європі можуть скасувати понад 10 000 літніх рейсів у Бельгії, Португалії, Франції, Італії, Іспанії та інших країнах.
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