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Через страйк в Італії скасували сотні рейсів

Фото: у страйку брали участь співробітники Ryanair та інших компаній (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В Італії через великий страйк були скасовані 550 національних і міжнародних авіарейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

Повідомляється, що у страйку взяли участь співробітники авіакомпаній Ryanair, Malta Air, EasyJet, Volotea і рекрутингової компанії CrewLink.

Зокрема, в Римі в аеропорту Фьюмічіно було скасовано близько сотні рейсів, в Чампіно - близько 10 національних і міжнародних рейсів. У Мілані загалом скасували понад 150 рейсів, Бергамо - 27, Турині - 17, Венеції - 29, Болоньї - 40, Неаполі - 80.

Страйк пов'язаний з боротьбою профспілок за покращення умов праці, підвищення рівня заробітних плат, а також за більшу кількість вихідних та лікарняних днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через масові страйки влітку в Європі можуть скасувати понад 10 000 літніх рейсів у Бельгії, Португалії, Франції, Італії, Іспанії та інших країнах.

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ІталіяСтрайк