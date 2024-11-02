Забарний зупинив Холанда: відеоогляд першої поразки "Манчестер Сіті" в сезоні АПЛ

Англія, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Борнмут" – "Манчестер Сіті" – 2:1

Голи: Семенйо, 9, Еванілсон, 64 – Гвардіол, 82

"Вишні" приголомшили іменитих гостей швидким голом. Забитий м'яч прийшов із лівого флангу, звідки Керкез прострілив у центр штрафного на Семенйо. Ганський нападник прийняв м'яч, класно розвернувся і відправив снаряд у сітку.

Подвоїти перевагу "Борнмуту" вдалося після перерви. І знову сербський угорець Керкез зіграв роль асистента. Цього разу його простріл із лівого флангу в падінні ефектно замкнув Еванілсон.

"Містяни" зуміли розмочити рахунок під завісу зустрічі. Це Гвардіол після розіграшу кутового головою замкнув м'який навіс Гюндогана з підступів до штрафного майданчика. Проте, замахнутися на більше "Манчестер Сіті" не зумів.

Українець Ілля Забарний вийшов у старті "Борнмута". Він склав пару в центрі оборони з аргентинцем Маркосом Сенесі та провів на полі всі 90 хвилин. Інтернаціональному дуету вдалося зупинити головного бомбардира "містян" – Ерлінга Холанда.

Команда Пепа Гвардіоли зазнала першої поразки в нинішньому сезоні АПЛ. "Манчестер Сіті" залишився на другій сходинці в турнірній таблиці (23 очки), поступаючись "Ліверпулю" двома пунктами. Тим часом "Борнмут" піднявся на 8-ме місце (15 очок).