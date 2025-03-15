Забарний повернувся та програв Ярмолюку, клуб Миколенка ледь врятувався: як зіграли українці в АПЛ (відео)

АПЛ, 29-й тур

"Евертон" – "Вест Хем" – 1:1

Голи: Соучек, 67 – О'Браєн, 90+1

"Борнмут" – "Брентфорд" – 1:2

Голи: Янельт, 17 (автогол) – Вісса, 30, Нергор, 71

Спочатку "Евертон" Миколенка на власній арені розпочав поєдинок проти колишнього клубу Андрія Ярмоленка – "Вест Хема". Обидві команди провели матч на зустрічних курсах, а голи прийшли вже ближче до закінчення протистояння.

Рахунок на 67-й хвилині відкрив чеський півзахисник гостей Соучек, який скористався передачею Боуена. Господарі були на волосину від поразки, але врятував О'Браєн, який зрівняв результат в компенсований час.

Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та провів на полі всі 90 хвилин. "Іриски" продовжили свою безпрограшну серію в АПЛ до дев’яти матчів. Востаннє команда йшла з поля переможеною ще 15 січня, коли програла "Астон Віллі" (0:1).

Пізніше у Борнмуті відбулося українське дербі в АПЛ. Місцевий клуб, до стартового складу якого після відбування триматчевої дискваліфікації повернувся Ілля Забарний, приймав "Брентфорд" Єгора Ярмолюка.

"Борнмут" забив першим завдяки автоголу німецького захисника суперників Янельта. Втім, вже на 30-й хвилині гості відновили рівновагу – Мбемо виконав навіс із кутового, а Вісса вдало замкнув його головою. А на 71-й хвилині "Брентфорд" забив переможний м'яч і сталося це не без помилки Забарного. Шаде виконав вкидання з ауту прямо в карний майданчик, де опинився Нергор, який завдав влучного удару з-під українця. Наш захисник, схоже, не очікував такого розвитку подій.

Забарний провів на полі за "Борнмут" 85 хвилині, після чого його замінили. Ярмолюк з "Брайтона" навпаки вийшов на заміну вже коли його команда була попереду (на 72-й хвилині) та допоміг партнерам утримати переможний рахунок.

У таблиці АПЛ "Борнмут", незважаючи на поразку, залишився на 9-й сходинці, маючи в активі 44 очки, "Брентфорд" – 11-й (41 бал), "Евертон" – 14-й (34). Лідирує в чемпіонаті "Ліверпуль" (70 очок), який впевнено на 15 пунктів випереджає найближчого переслідувача – лондонський "Арсенал".