Забарний додав, Зінченко та Мудрик багато втратили: список найдорожчих футболістів України

Вартість Забарного на кінець 2024 року становить 38 млн євро. За рік вона зросла на 13 млн.

На другому місці – найкращий футболіст української Прем'єр-ліги Георгій Судаков з донецького "Шахтаря". Він втратив у ціні три мільйони. Тепер його вартість складає 32 млн.

Одразу три футболісти мають цінник у 30 млн. Це – Олександр Зінченко з лондонського "Арсенала", Артем Довбик з італійської "Роми" та Михайло Мудрик, що представляє "Челсі" зі столиці Англії. Усі троє за рік суттєво подешевшали. Найбільший регрес у Зінченка, який втратив 12 млн. А Мудрик став вдвічі дешевшим порівняно з власним піком: у березні 2023 року його оцінювали в 60 млн євро.

Загалом з вітчизняної топ-десятки додав у вартості лише Забарний. Інші – або подешевшали, або зберігли минулорічні показники.

Топ-10 найдорожчих українських футболістів за версією Transfermarkt:

Ілля Забарний – 38 млн євро Георгій Судаков – 32 млн євро Олександр Зінченко – 30 млн євро Артем Довбик – 30 млн євро Михайло Мудрик – 30 млн євро Віталій Миколенко – 28 млн євро Анатолій Трубін – 25 млн євро Віктор Циганков – 22 млн євро Андрій Лунін – 20 млн євро Микола Матвієнко – 18 млн євро

Хто такий Ілля Забарний

Уродженець Києва, вихованець столичного "Динамо". На професіональному рівні дебютував у сезоні-2020/21.

Провів два з половиною сезони в першій команді українського гранда. Загалом зіграв 84 матчі (1 гол) за "Динамо" та здобув титул УПЛ-2020/21, Кубок і Суперкубок України.

Зимою 2023 року перебрався в "Борнмут" за 22,7 млн євро. З того часу провів за англійський клуб 66 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом. У сезоні-2023/24 був визнаний найкращим футболістом "Борнмута" та номінований у команду року в АПЛ.

У жовтні 2020-го зіграв перший матч у складі збірної України. З тих пір провів 45 поєдинків у лавах "синьо-жовтих", у яких забив 1 м'яч.