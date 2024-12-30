Забарный прибавил, Зинченко и Мудрик много потеряли: список самых дорогих футболистов Украины

Стоимость Забарного на конец 2024 года составляет 38 млн евро. За год она выросла на 13 млн.

На втором месте - лучший футболист украинской Премьер-лиги Георгий Судаков из донецкого "Шахтера". Он потерял в цене три миллиона. Теперь его стоимость составляет 32 млн.

Сразу три футболиста имеют ценник в 30 млн. Это - Александр Зинченко из лондонского "Арсенала", Артем Довбик из итальянской "Ромы" и Михаил Мудрик, представляющий "Челси" из столицы Англии. Все трое за год существенно подешевели. Самый большой регресс у Зинченко, который потерял 12 млн. А Мудрик стал вдвое дешевле по сравнению с собственным пиком: в марте 2023 года его оценивали в 60 млн евро.

В целом из отечественной топ-десятки прибавил в стоимости только Забарный. Другие - или подешевели, или сохранили прошлогодние показатели.

Топ-10 самых дорогих украинских футболистов по версии Transfermarkt:

Илья Забарный - 38 млн евро Георгий Судаков - 32 млн евро Александр Зинченко - 30 млн евро Артем Довбик - 30 млн евро Михаил Мудрик - 30 млн евро Виталий Миколенко - 28 млн евро Анатолий Трубин - 25 млн евро Виктор Цыганков - 22 млн евро Андрей Лунин - 20 млн евро Николай Матвиенко - 18 млн евро

Кто такой Илья Забарный

Уроженец Киева, воспитанник столичного "Динамо". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне-2020/21.

Провел два с половиной сезона в первой команде украинского гранда. Всего сыграл 84 матча (1 гол) за "Динамо" и завоевал титул УПЛ-2020/21, Кубок и Суперкубок Украины.

Зимой 2023 года перебрался в "Борнмут" за 22,7 млн евро. С тех пор провел за английский клуб 66 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В сезоне-2023/24 был признан лучшим футболистом "Борнмута" и номинирован в команду года в АПЛ.

В октябре 2020-го сыграл первый матч в составе сборной Украины. С тех пор провел 45 поединков в рядах "сине-желтых", в которых забил 1 мяч.