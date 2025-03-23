Заарештованого Імамоглу усунули від обов'язків мера Стамбула

Так, 23 березня Міністерство внутрішніх справ (МВС) Туреччини оголосило про призупинення повноважень Імамоглу як мера Стамбула через його арешт.

Чиновник перебував під вартою з середи, коли його затримали за звинуваченням у корупції та пособництві терористичній організації. У неділю суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту у зв'язку зі звинуваченнями в корупції. Адвокати мають намір подати апеляцію.

При цьому суд відхилив клопотання про арешт Імамоглу за звинуваченням у підтримці "Робітничої партії Курдистану". Як пише ЗМІ, це рішення може істотно вплинути на процес вибору заміни Імамоглу, якщо його залишать під вартою. Арешт за звинуваченням у тероризмі зазвичай призводить до призначення урядової довіреної особи для управління муніципалітетом. У разі арешту за іншими звинуваченнями заміна, як правило, обирається зі складу муніципальної ради і тієї ж політичної партії шляхом внутрішнього голосування.

Водночас окремі турецькі експерти вважають, що навіть наявність розслідування з підозрами у зв'язках із тероризмом, нехай і без арешту, може дати Анкарі підставу для призначення довіреної особи.

Разом з Імамоглу стамбульський суд заарештував його близького помічника Мурата Онгуна і Тунджая Йилмаза, директора будівельної компанії сім'ї Імамоглу. Загалом було заарештовано 22 підозрюваних, затриманих на початку цього тижня. Низку інших осіб звільнено під судовий контроль з обов'язком регулярно відмічатися в правоохоронних органах і забороною на виїзд із країни.