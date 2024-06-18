За зупинку чи паркування на місцях для електротранспорту доведеться платити: розмір штрафів

Штраф за зупинку чи стоянку на місцях для електротранспорту

Згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях (позначених відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою) лише для транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виходячи з цього, йдеться про суму від 340 до 510 грн.

Так само (штрафом у розмірі від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) може каратися створення перешкод водіям електротранспорту в зупинці або стоянці.

Штраф за парковку на місцях для електротранспорту

У статті 152-1 КУпАП зазначається, що паркування на місцях, призначених для транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, йдеться про вже згадану вище суму - від 340 до 510 грн.

При цьому варто зазначити, що місцями, призначеними для паркування (у тому числі безоплатного) електротранспорту, вважаються такі, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою:

на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування транспортних засобів

біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) чи інших будівель

на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів) тощо

Як визначається розмір штрафу

Штрафи для водіїв за зупинку, стоянку чи паркування на місцях, призначених для транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), визначає Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Їхній розмір зазначається у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян.

Згідно з пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, "якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень".