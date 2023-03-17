"За всебічну допомогу ЗСУ": Залужний нагородив меценатку Сосєдку почесним знаком

Нагороду вручили за значний особистий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділам ЗСУ та активну волонтерську діяльність.

У повідомленні зазначається, що такі нагороди "сьогодні отримують справді непересічні особистості, котрі творять сучасну історію України".

"Біржа Благодійності "ДоброДій" є головним оператором допомоги, яку постійно спрямовує на ЗСУ наша фінтех-екосистема Concord Fintech Solutions", - розповіла Сосєдка.

Вона також додала, що одна з головних місій Concord Fintech Solutions - продовжувати всебічно підтримувати захисників. Зокрема, за період з лютого 2022 року і дотепер підрозділам ЗСУ, Нацгвардії, тероборони та Поліції було надано допомогу, що оцінюється у понад 92 млн грн.

"Ми виконали вже понад 250 запитів від військових підрозділів, придбали чимало БПЛА та іншої необхідної техніки для захисту України. Це велика честь допомагати своїй країні, і ми спрямовуємо на це всі наші можливості. Вдячна нашій команді, яка невтомно працює задля допомоги фронту та нашої перемоги", - сказала Сосєдка.

Як повідомлялось раніше, ConcordBank, ядро екосистеми Concord Fintech Solutions, у 2022 році сплатив понад 151 млн грн податків і зборів, що дозволило йому перейти до категорії великих платників податків.

За рік війни ConcordBank спрямував 104 млн грн на благодійні проекти. За даними банку, у деякі місяці на благодійність спрямовувалося до 50% прибутку. Так, "Конкорд" профінансував виготовлення для Сил ТрО найбільшої партії українських інноваційних інженерно-саперних систем ПК-8, допоміг придбати БПЛА "Чаклун" та "Кажан".

У 2022 році ConcordBank було включено до списку "25 провідних банків України під час війни" за версією Financial Club. Тоді банк посів 15-е місце серед комерційних і державних банків.

Concord Fintech Solutions називають першою в країні відкритою фінтех-екосистемою. Вона складається з ConcordBank, процесингового центру ProCard, платіжного сервісу ConcordPay, IT-компанії MustPay, цифрового банку NEOBANK для фізосіб та ConcordBusiness для підприємців. Туди входить і Біржа Благодійності "ДоброДій".