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"За всестороннюю помощь ВСУ": Залужный наградил меценатку Соседку почетным знаком

Фото: Валерий Залужный наградил меценатку Елену Соседку почетным знаком (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный наградил почетным знаком "За содействие войску" соучредительницу Биржи благотворительности "ДоброДій" - главного оператора помощи финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions - Елену Соседку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ConcordBank.

Награду вручили за значительный личный вклад в оказании всесторонней помощи подразделениям ВСУ и активной волонтерской деятельности.

В сообщении отмечается, что такие награды "сегодня получают действительно незаурядные личности, творящие современную историю Украины".

"Биржа Благотворительности "ДоброДій" является главным оператором помощи, которую постоянно направляет на ВСУ наша финтех-экосистема Concord Fintech Solutions", - рассказала Соседка.

Она также добавила, что одна из главных миссий Concord Fintech Solutions - продолжать всесторонне поддерживать защитников. В частности, за период с февраля 2022 года до сих пор подразделениям ВСУ, Нацгвардии, теробороны и Полиции была оказана помощь, которая оценивается более чем в 92 млн грн.

"Мы выполнили уже более 250 запросов от военных подразделений, приобрели немало БПЛА и другой необходимой техники для защиты Украины. Это большая честь помогать своей стране, и мы направляем на это все наши возможности. Благодарна нашей команде, которая без устали работает для помощи фронту и нашей победы", - сказала Соседка.

Как сообщалось ранее, ConcordBank, ядро экосистемы Concord Fintech Solutions, в 2022 году заплатил более 151 млн грн налогов и сборов, что позволило ему перейти к категории крупных налогоплательщиков.

За год войны ConcordBank направил 104 млн. грн. на благотворительные проекты. По данным банка, в некоторые месяцы на благотворительность устремлялось до 50% прибыли. Так, "Конкорд" профинансировал изготовление для Сил ТрО крупнейшей партии украинских инновационных инженерно-саперных систем ПК-8, помог приобрести БПЛА "Колдун" и "Кажан".

В 2022 году ConcordBank было включено в список "25 ведущих банков Украины во время войны" по версии Financial Club. Тогда банк занял 15 место среди коммерческих и государственных банков.

Concord Fintech Solutions называют первой в стране открытой финтех-экосистемой. Она состоит из ConcordBank, процессингового центра ProCard, платежного сервиса ConcordPay, IT-компании MustPay, цифрового банка NEOBANK для физлиц и ConcordBusiness для предпринимателей. Туда входит и Биржа Благотворительности "ДоброДей".

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Валерий ЗалужныйВооруженные силы Украины