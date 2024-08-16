"За Україну честь померти". Загибла госпітальєрка Мулькевич залишила прощальний лист

Передсмертний лист Олександри Мулькевич

"Якщо дійде до того, що це доведеться зачитати, то знайте: більшого щастя немає для воїна ніж померти в бою. Всі ми трохи воїни, хтось на полі бою, хтось бореться з корупцією, а хтось відновлює справедливість в судах, наші люди воюють з невиліковними хворобами, а вчені з гравітацією", - йдеться у листі.

Олександра зазначила, що ми войовнича нація і дуже палка до свободи.

"Українці - вільні люди, цього в нас не забрати. Вільні в думках, поглядах і діях. І немає в нас межі. Ні в чому немає. У технологіях чи відкриттях. Все, що захочемо - все зробимо. Мені пощастило народитися в найкращій країні світу - Україні, і це країна, за яку честь померти. А ще краще за неї жити. Жити так, щоб за багатьох з нас, по декілька життів", - написала Олександра.

Вона додала, що треба виховувати маленьких українців в любові до світу, в міці й незламності. Показати їм всю красу Карадагу, сольові шахти Донбасу, терикони, заповідні коси, лимани, найбільші печери й червону руту.

"Кожен з нас несе всередині світло, не бійтеся його запалити. Ми ще побачимось, все буде Україна", - написала госпітальєрка.

Прощання з Олександрою відбудеться 17 серпня об 11 годині у Києві у Крематорії на Байковому кладовищі.

Олександра Мулькевич (фото: facebook.com/mulkevich)

35-річна Олександра загинула у селищі Білий Колодязь на Харківщині. Росіяни атакували FPV-дроном машину медичного батальйону "Госпітальєри". Евакуаційна машина прямувала на виконання задачі. Відомо, що це був останній день ротації Олександри, наступного дня вона вже мала бути вдома.