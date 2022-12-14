"За Рязань". З'явилось відео з уламком дрону, збитого у Києві

Фото: з'явилось відео з уламком дрону, збитого у Києві (mil in ua)

Журналістам вдалося зняти відео, на якому видно уламок дрону-камікадзе, збитого силами ППО у Києві під час атаки у середу, 14 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Київ".

"Ось такий уламок ворожого дрона зафіксували у Шевченківському районі столиці журналісти телеканалу", - йдеться в підпису. На кадрах можна побачити уламок дрону, на якому написано: "За Рязань!"