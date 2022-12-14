ua ru
Ср, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"За Рязань". З'явилось відео з уламком дрону, збитого у Києві

Новость на русском →
Київ, Середа 14 грудня 2022 08:59
"За Рязань". З'явилось відео з уламком дрону, збитого у Києві Фото: з'явилось відео з уламком дрону, збитого у Києві (mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

Журналістам вдалося зняти відео, на якому видно уламок дрону-камікадзе, збитого силами ППО у Києві під час атаки у середу, 14 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Київ".

"Ось такий уламок ворожого дрона зафіксували у Шевченківському районі столиці журналісти телеканалу", - йдеться в підпису.

На кадрах можна побачити уламок дрону, на якому написано: "За Рязань!"

Як повідомлялося, у Києві уламок від збитого українською системою протиповітряної оборони рано-вранці 14 грудня ворожого дрону типу Shahed пошкодив дві адміністративні будівлі в Шевченківському районі столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область Обстріл обстріл Києва
NEWS
Атака дронів-камікадзе на Київ: фоторепортаж з місця подій
Атака дронів-камікадзе на Київ: фоторепортаж з місця подій
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу