"За Рязань". Появилось видео с обломком дрона, сбитого в Киеве

Журналистам удалось снять видео, на котором видно обломок дрона-камикадзе, сбитого силами ПВО в Киеве во время атаки в среду, 14 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал " Киев ".

На кадрах можно увидеть обломок дрона, на котором написано: "За Рязань!"

"Вот такой обломок вражеского дрона зафиксировали в Шевченковском районе столицы журналисты телеканала", - говорится в подписи.

Как сообщалось, в Киеве обломок от сбитого украинской системой противовоздушной обороны рано утром 14 декабря вражеского дрона типа Shahed повредил два административных здания в Шевченковском районе столицы.

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