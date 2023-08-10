"За правилами НАТО". ВВС Хорватії перехопили цивільний літак, який порушив кордон

За даними оборонного відомства, інцидент стався у районі міста Б'єловар у центральній Хорватії.

Цивільний чотиримісний легкомоторний літак N310FW не виходив на радіозв'язок, тому винищувач перехопив його та направив на посадку до аеропорту Брезовац біля Біловару. Як пізніше з'ясувалося, у літаку перебували двоє людей. Військово-повітряні сили Хорватії поінформували поліцію про інцидент.

У Міноборони Хорватії наголосили, що перехоплення літака відбувалося згідно з усіма правилами та процедурами НАТО.

"Успішне виконання цього завдання підтвердило заявлену можливість нашої системи спостереження та охорони повітряного простору, а також усі переваги участі в об'єднаній системі протиповітряної оборони НАТО", - йдеться у повідомленні відомства.

Перехоплення літаків у небі країн НАТО

В останні місяці збільшилася кількість випадків перехоплення літаків у небі країн-членів НАТО.

Так Британія 4 липня піднімала в Естонії свої бойові літаки RAF Typhoon, щоб перехопити російську авіацію.

Раніше повідомлялося, що станом на 25 червня винищувачі країн Альянсу за три тижні перехопили понад 20 російських літаків.

Також стратегічні бомбардувальники росіян перехоплювали і США, РФ направила до району Аляски свої Ту-95.