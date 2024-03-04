"За певних умов можна допустити": Малюська висловився щодо обмежень для ухилянтів

Міністерство юстиції попускає обмеження прав порушників закону про мобілізацію. Під час воєнного стану безліч прав і свобод громадян можуть бути обмежені.

Коментуючи позицію омбудсмена Дмитра Лубінця щодо неконституційності норм про блокування рахунків, Малюська сказав: "Ми більш обережні з нашими оцінками. Я не говорив би про те, що якісь норми законопроекту є однозначно неконституційними. Немає рішення Конституційного суду з подібних справ чи з подібних питань. І практики ЄСПЛ так само".

За його словами, "на період воєнного стану безліч прав і свобод громадян можуть бути обмежені". "Інша справа, що таке обмеження має бути обґрунтованим, і це дуже сенситивне і тонке питання оцінки, наскільки дотриманий баланс між суспільним інтересом і радикальністю в обмежені прав", - додав він.

Малюська вважає, що кожне конкретне положення законопроекту про мобілізацію підлягає ретельній, зваженій оцінці. "Прямого і однозначного порушення Конституції я там не бачу. Це не означає, що його там взагалі немає. Це означає, що в більшості випадків ті положення, які, скажімо так, викликають обурення, їх потрібно оцінювати з точки зору балансу інтересів. Але не більше того. Там немає будь-чого, що б прямо порушувало Конституцію", - сказав міністр.

Малюська повідомив, що законопроект про мобілізацію розроблявся Міністерством оборони за спеціальною процедурою та не надходив до Мін'юсту для ретельного аналізу, і правовий висновок не отримав.

"Нам точно треба вживати дієвих заходів, щоб унеможливити ухилення від виконання військового обов'язку, з одного боку. З іншого боку, ті обмеження, які накладаються, повинні мати певне логічне обґрунтування. Блокування рахунків в банку - воно найсенситивніше. Я переконаний, що за певних умов таке блокування можна було допускати, воно було б конституційне. Чи є ці умови у конкретно нашій ситуації, в нашому законопроекті? Утримаюся від коментаря. Оцінимо якщо буде звернення", - додав міністр.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Зокрема Раді запропонували знизити призовний вік до 25 років, посилити покарання для ухилянтів, а також запровадити вручення повісток в онлайн-форматі.

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки до другого читання відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію, але підтримав позбавлення права керувати авто.

Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що законодавство про банківську таємницю не дозволяє обмежувати фінансові операції тих, хто не з'явився до ТЦК, як це передбачено законопроектом про мобілізацію. У НБУ сподіваються, що до цього не дійде.