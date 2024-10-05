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"За нами не заіржавіє". У Лаврова відзначилися ядерними погрозами на адресу США

Фото: заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

В Кремлі видали нову порцію ядерних погроз на адресу США. Нібито, Вашингтон чекає "дзеркальна відповідь" у разі ядерних випробувань.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, пише РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами заступника Лаврова, якщо Сполучені Штати почнуть вживати заходів щодо відновлення ядерних випробувань, за РФ "не заіржавіє" і Москва одразу відповість дзеркально.

"Якщо почнуться процеси, які означатимуть, що США дивляться у напрямку відновлення ядерних випробувань, за нами "не заіржавіє". Росія одразу відповість дзеркально", - сказав Рябков.

Ядерні погрози РФ

Росія постійно погрожує застосуванням ядерної зброї, зокрема на адресу країн Заходу та США. Буквально нещодавно глава Кремля Володимир Путін запропонував внести зміни до держполітики щодо умов застосування ядерної зброї. Зокрема, в оновленій версії доктрини запропоновано "внести ряд уточнень" у частині, де описані умови застосування ядерної зброї.

У свою чергу, Євросоюз виступив із різкою критикою нових ядерних погроз Путіна, який дозволив ядерну відповідь на масовані повітряні атаки на РФ.

При цьому, аналізуючи нову хвилю ядерних погроз Москви, видання Time нещодавно написало, що лідери країн Заходу перестали боятися ядерних погроз Росії, і все більш рішуче висловлюються за подальшу підтримку України.

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