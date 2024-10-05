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"За нами не заржавеет". У Лаврова отличились ядерными угрозами в адрес США

Фото: заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Кремле выдали новую порцию ядерных угроз в адрес США. Якобы, Вашингтон ждет "дзеркальный ответ" в случае ядерных испытаний.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам заместителя Лаврова, если Соединенные Штаты начнут принимать меры по возобновлению ядерных испытаний, за РФ "не заржавеет" и Москва сразу ответит зеркально.

"Если начнутся процессы, которые будут означать, что США смотрят в направлении возобновления ядерных испытаний, за нами "не заржавеет". Россия сразу же ответит зеркально", - сказал Рябков.

Ядерные угрозы РФ

Россия постоянно угрожает применением ядерного оружия, в том числе в адрес стран Запада и США. Буквально недавно глава Кремля Владимир Путин предложил внести изменения в госполитику об условиях применения ядерного оружия. В частности, в обновленной версии доктрины предложено "внести ряд уточнений" в части, где описаны условия применения ядерного оружия.

В свою очередь, Евросоюз выступил с резкой критикой новых ядерных угроз Путина, который разрешил ядерный ответ на массированные воздушные атаки на РФ.

При этом, анализируя новую волну ядерных угроз Москвы, издание Time недавно написало, что лидеры стран Запада перестали бояться ядерных угроз России, и все более решительно высказываются за дальнейшую поддержку Украины.

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