"За нами не заржавеет". У Лаврова отличились ядерными угрозами в адрес США

Ядерные угрозы РФ

Россия постоянно угрожает применением ядерного оружия, в том числе в адрес стран Запада и США. Буквально недавно глава Кремля Владимир Путин предложил внести изменения в госполитику об условиях применения ядерного оружия. В частности, в обновленной версии доктрины предложено "внести ряд уточнений" в части, где описаны условия применения ядерного оружия.

В свою очередь, Евросоюз выступил с резкой критикой новых ядерных угроз Путина, который разрешил ядерный ответ на массированные воздушные атаки на РФ.

При этом, анализируя новую волну ядерных угроз Москвы, издание Time недавно написало, что лидеры стран Запада перестали бояться ядерных угроз России, и все более решительно высказываются за дальнейшую поддержку Украины.

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