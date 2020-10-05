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"За майбутнє" требует отставки Степанова из-за обострения ситуации с COVID-19

Киев, Понедельник 05 октября 2020 10:38
"За майбутнє" требует отставки Степанова из-за обострения ситуации с COVID-19
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Партия инициирует сбор подписей за отставку главы Минздрава

Политическая партия "За майбутнє" требует отставки министра здравоохранения України Максима Степанова. По мнению политсилы, министр не справился с коронавирусными вызовами.

Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном в Facebook.

"Полгода времени, 64 миллиарда гривен - и ноль результата. Отсутствие необходимого количества лабораторий, где можно пройти бесплатное тестирование, некачественные и неинформативные тесты, нехватка койко-мест в больницах с возможностью подключения кислородных аппаратов, нехватка компьютерных томографов... Хаотичное и нелогичное определение основных "коронавирусных" больниц - все это приводит к стремительному распространению вируса и новых смертельных случаев", - утверждают в партии.

Там уверены, что только за десятую часть указанных средств можно было полностью подготовить страну к борьбе с эпидемией. Однако Минздрав под руководством Степанова не защищает ни граждан, ни врачей.

"Политическая партия "За майбутнє" требует отставки министра здравоохранения Максима Степанова, который за полгода не смог наладить эффективное противодействие распространению COVID-19. Таким чиновникам не место в правительстве! Мы инициируем сбор подписей за отставку главы Минздрава Максима Степанова. Ведь непрофессионализм и безответственность неизбежно приведут к трагическим последствиям для страны", - заявили в политсиле.

Напомним, сегодня в Украине впервые за последние шесть дней зафиксировали меньше чем 4 тысяч случаев коронавирус За сутки заболело 3 771 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Харьковской (+446), Сумской (+282), Донецкой (+226), Днепропетровской (+203) областях и Киеве (+286).

Как писало РБК-Украина, с начала пандемии в стране заболели уже 230 233 человека. По состоянию на 5 октября больными активными остаются 125 729 пациентов. Умерли уже от коронавируса 4 430 (+33) лиц, выздоровели - 101 252 (+1 145).

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