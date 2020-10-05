ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"За майбутнє" вимагає відставки Степанова через загострення ситуації з COVID-19

Київ, Понеділок 05 жовтня 2020 10:38
"За майбутнє" вимагає відставки Степанова через загострення ситуації з COVID-19
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Партія ініціює збір підписів за відставку очільника МОЗ

Політична партія "За майбутнє" вимагає відставки міністра охорони здоров'я України Максима Степанова. На думку політсили, міністр не впорався з коронавірусними викликами.

Про це йдеться в заяві політсили, опублікованій у Facebook.

"Півроку часу, 64 мільярди гривень - і нуль результату. Відсутність необхідної кількості лабораторій, де можна пройти безкоштовне тестування, неякісні та неінформативні тести, брак ліжко-місць у лікарнях з можливістю підключення кисневих апаратів, брак комп’ютерних томографів… Хаотичне й нелогічне визначення основних "коронавірусних" лікарень - усе це призводить до стрімкого поширення вірусу й нових смертельних випадків", - стверджують у партії.

Там впевнені, що лише за десяту частину вказаних коштів можна було повністю підготувати країну до боротьби з епідемією. Однак МОЗ під керівництвом Степанова не захистило ні громадян, ні лікарів.

"Політична партія "За майбутнє" вимагає відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який за півроку не зміг налагодити ефективну протидію поширенню COVID-19. Таким посадовцям не місце в уряді! Ми ініціюємо збір підписів за відставку очільника МОЗ Максима Степанова. Адже непрофесійність та безвідповідальність неминуче призведуть до трагічних наслідків для країни", - заявили в політсилі.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вперше за останні шість днів зафіксували менше ніж 4 тисяч випадків коронавірусу. За добу захворіло 3 771 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зафіксували у Харківській (+446), Сумській (+282), Донецької (+226), Дніпропетровській (+203) областях і Києві (+286).

Як писало РБК-Україна, з початку пандемії в країні захворіли вже 230 233 людини. Станом на 5 жовтня хворими активними залишаються 125 729 пацієнтів. Померли вже від коронавірусу 4 430 (+33) осіб, одужали - 101 252 (+1 145).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановКоронавірусЗа майбутнє
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся