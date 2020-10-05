"За майбутнє" вимагає відставки Степанова через загострення ситуації з COVID-19

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Партія ініціює збір підписів за відставку очільника МОЗ

Політична партія "За майбутнє" вимагає відставки міністра охорони здоров'я України Максима Степанова. На думку політсили, міністр не впорався з коронавірусними викликами.

Про це йдеться в заяві політсили, опублікованій у Facebook.

"Півроку часу, 64 мільярди гривень - і нуль результату. Відсутність необхідної кількості лабораторій, де можна пройти безкоштовне тестування, неякісні та неінформативні тести, брак ліжко-місць у лікарнях з можливістю підключення кисневих апаратів, брак комп’ютерних томографів… Хаотичне й нелогічне визначення основних "коронавірусних" лікарень - усе це призводить до стрімкого поширення вірусу й нових смертельних випадків", - стверджують у партії.

Там впевнені, що лише за десяту частину вказаних коштів можна було повністю підготувати країну до боротьби з епідемією. Однак МОЗ під керівництвом Степанова не захистило ні громадян, ні лікарів.

"Політична партія "За майбутнє" вимагає відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який за півроку не зміг налагодити ефективну протидію поширенню COVID-19. Таким посадовцям не місце в уряді! Ми ініціюємо збір підписів за відставку очільника МОЗ Максима Степанова. Адже непрофесійність та безвідповідальність неминуче призведуть до трагічних наслідків для країни", - заявили в політсилі.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вперше за останні шість днів зафіксували менше ніж 4 тисяч випадків коронавірусу. За добу захворіло 3 771 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зафіксували у Харківській (+446), Сумській (+282), Донецької (+226), Дніпропетровській (+203) областях і Києві (+286).

Як писало РБК-Україна, з початку пандемії в країні захворіли вже 230 233 людини. Станом на 5 жовтня хворими активними залишаються 125 729 пацієнтів. Померли вже від коронавірусу 4 430 (+33) осіб, одужали - 101 252 (+1 145).