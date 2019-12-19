"За горло меня взяли": Путин заявил, что главари ОРДЛО не хотели подписывать "Минск"

Главари незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" не хотели подписывать минские договоренности, но этого требовал тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.

По словам Путина, тогдашний президент Порошенко, который представлял Украину в Минске, настаивал, чтобы под минскими договоренностями стояли подписи главарей непризнанных "ДНР" и "ЛНР". Однако, как отметил Путин, главари боевиков отказывались подписывать документ.

"Что касается минских соглашений и расформирования органов управления в непризнании республиках. Первое, бывший президент Порошенко настаивал, чтобы под этим документом были поставлены подписи главарей непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли там втроем, а представители непризнаных республик отказывались это делать, но мы их уговорили. Таким образом Украина сама признала, что такие власти существуют", - рассказал он.

Кроме того, российский президент в очередной раз опроверг, что на оккупированном Донбассе нет иностранных войск, в частности, регулярных войск РФ.

"Второе, там проведены выборы были. Третье, в минских соглашениях имеется указание на то, что является правом этих республик. Там есть пункт, который говорит о выводе наемников, иностранных войск и закрытии границы, но там нет иностранных войск, там есть местные силы, они состоят из местных", - добавил Путин.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о невозможности пересмотра минских договоренностей. Он подчеркнул, что пересмотр минских соглашений может завести ситуацию на Донбассе в тупик.