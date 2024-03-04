"За дітей Одеси". Командувач Повітряних сил показав удар авіабомбою по об'єкту росіян

"4 березня 2024 року. Окупована Херсонська область. Ураження ворожого об'єкту керованою авіабомбою. Горіть у пеклі, орки", - написав Олещук і оприлюднив відповідне відео.

Він подякував українським пілотам за успішну бойову роботу.

Зазначимо, на відео можна помітити авіабомбу, якою завдавали удару. На ній було нанесено напис "За дітей Одеси. З ненавистю і без поваги".

Удар "Шахеда" по житловому будинку в Одесі

Нагадаємо, в ніч проти 2 березня російські окупанти атакували Одесу та область за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Один із ворожих безпілотників ударив по багатоповерхівці.

Відомо про те, що в результаті атаки загинули 12 людей. П'ятеро з них - діти. Наймолодшій дитині було чотири місяці.

Також загинула подружня пара українських військових та їхня дитина, якій було сім місяців.