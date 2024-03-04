"За детей Одессы". Командующий Воздушных сил показал удар авиабомбой по объекту россиян
Украинские защитники нанесли удар по объекту оккупантов в Херсонской области. Для этого они использовали авиабомбу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николая Олещука в Telegram.
"4 марта 2024 года. Оккупированная Херсонская область. Поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой. Горите в аду, орки", - написал Олещук и обнародовал соответствующее видео.
Он поблагодарил украинских пилотов за успешную боевую работу.
Отметим, на видео можно заметить авиабомбу, которой наносили удар. На ней была нанесена надпись "За детей Одессы. С ненавистью и без уважения".
Удар "Шахеда" по жилому дому в Одессе
Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Одессу и область при помощи дронов-камикадзе "Шахед".
Один из вражеских беспилотников ударил по многоэтажке.
Известно о том, что в результате атаки погибли 12 человек. Пятеро из них - дети. Самому младшему ребенку было четыре месяца.
Также погибла супружеская пара украинских военных и их ребенок, которому было семь месяцев.
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