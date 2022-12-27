"За Бучу". У Донецьку підпалили авто місцевого гауляйтера (відео)

У тимчасово окупованому Донецьку продовжуються акції непокори окупантам. На цей раз підпалили автомобіль одного з місцевих гауляйтерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначають в Центрі, ворогу не лише знищили авто, але й лишили напис "за Бучу", аби "уникнути подвійного трактування акції".

"Цього разу підпалили автомобіль одного з представників окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, окупантам, які дислокуються в тимчасово окупованому Бердянську дозволили пересуватись у цивільній формі. Причиною є нещодавні вбивства трьох мобілізованих солдат в місті.

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