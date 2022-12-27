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"За Бучу". В Донецке подожгли авто местного гауляйтера (видео)

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Донецк, Вторник 27 декабря 2022 14:30
"За Бучу". В Донецке подожгли авто местного гауляйтера (видео) Фото: в Донецке подожгли авто местного гауляйтера (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Донецке продолжаются акции неповиновения оккупантам. На этот раз подожгли автомобиль одного из местных гауляйтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На этот раз подожгли автомобиль одного из представителей оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре, врагу не только уничтожили авто, но и оставили надпись "за Бучу", чтобы "избежать двойной трактовки акции".

Как сообщалось, оккупантам, дислоцирующимся во временно оккупированном Бердянске, разрешили передвигаться в гражданской форме. Причиной недавних убийств трех мобилизованных солдат в городе.

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