З'явився супутниковий знімок наслідків одного з нещодавніх ударів по Криму фото)

"Супутникове зображення опублікував аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк. Він не повідомив, про який об'єкт ідеться", - йдеться у матеріалі.

У виданні нагадали, що в перші дні січня Крим зазнав серії повітряних атак. Тоді представники ЗСУ та української розвідки заявляли про ураження на аеродромі в Саках.