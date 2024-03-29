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Не з'явився на допит у СБУ. Україна оголосила у розшук "главу МЗС" Придністров'я

Київ, П'ятниця 29 березня 2024 18:45
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Не з'явився на допит у СБУ. Україна оголосила у розшук "главу МЗС" Придністров'я Фото: Віталій Ігнатьєв, "глава МЗС" Придністров'я (сайт "МЗС" Придністров'я)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці оголосили у розшук так званого "міністра закордонних справ" Придністров'я Віталія Ігнатьєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на базу розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з інформацією у базі, у розшук Ігнатьєва оголосило управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

"Особа, яка переховується від органів досудового розслідування", - сказано у базі розшуку.

При цьому там уточнюється, що запобіжний захід Ігнатьєву не обирали.

Що передувало

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що СБУ викликало на допит громадянина України Віталія Ігнатьєва, який є так званим "міністром закордонних справ "Придністровської молдавської республіки".

Таке рішення прийняли через підозру "чиновника" у колабораціоністській діяльності та зазіханні на територіальну цілісність України.

Зокрема, він відмовився засуджувати російську агресію проти України, а також у 2014 році заявив, що окупацією Криму "Росія вкотре підтвердила свій високий статус та авторитет як держави".

Нагадаємо, 17 березня "влада" Придністров'я заявила про "приліт" по військовій частині. У Кишиневі та Головному управлінні розвідки Міноборони України відреагували.

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Служба безпеки України Міністерство внутрішніх справ України
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