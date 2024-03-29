Не явился на допрос в СБУ. Украина объявила в розыск "главу МИД" Приднестровья

Украинские правоохранители объявили в розыск так называемого "министра иностранных дел" Приднестровья Виталия Игнатьева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на базу розыска Министерства внутренних дел Украины.

При этом там уточняется, что меру пресечения по отношению к Игнатьеву не избирали.

"Лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования", - сказано в базе розыска.

Согласно информации в базе, в розыск Игнатьева объявило управление Службы безопасности Украины в Винницкой области.

Что предшествовало

Напомним, 9 января стало известно, что СБУ вызвало на допрос гражданина Украины Виталия Игнатьева, который является так называемым "министром иностранных дел "Приднестровской молдавской республики".

Такое решение приняли из-за подозрения "чиновника" в коллаборационистской деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины.

В частности, он отказался осуждать российскую агрессию против Украины, а также в 2014 году заявил, что оккупацией Крыма "Россия в очередной раз подтвердила свой высокий статус и авторитет как державы".

Напомним, 17 марта "власти" Приднестровья заявили о "прилете" по воинской части. В Кишиневе и Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали.

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