З'явилися перші результати виборів у США: хто у лідерах

У Сполучених Штатах Америки, де відбулися президентські вибори, закрилися виборчі дільниці у низці штатів. Вже з'явилися передні дані про результати виборів

РБК-Україна розповідає, хто наразі у лідерах за результатами підрахунку голосів на президентських виборах в Америці.

У штатах Індіана та Кентуккі, де закрилися перші виборчі дільниці, за передніми підрахунками голосів, лідирує кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Про це пише Associated Press. AP оголосила переможця цих перегонів після закриття виборчих дільниць по всьому штату.

Варто зауважити, що в Індіані тоді було підраховано 10% голосів, а в Кентуккі - 5%.

"AP робить такий виклик, лише якщо результати AP VoteCast на момент закриття голосування показують, що кандидат лідирує принаймні на 15%", - йдеться в публікації.

Трамп лідирує також у Філадельфії та Джорджії.

Натомість кандидатка від демократів Камала Гарріс перемагає у Вермонті.

Довідка: AP VoteCast - це комплексне опитування електорату 2024 року, проведене у всіх 50 штатах. AP використовує результати VoteCast, щоб підтвердити давні політичні тенденції штату та історію голосування.

Додамо, що The New York Times теж віддає перемогу Трампу в Індіані.

Між тим, за даними CNN, Трамп перемагає у Кентуккі, а Камала Гарріс - у штаті Вермонт.

Президентські вибори у США

Нагадаємо, 5 листопада у Штатах проходять президентські вибори. Кандидати від Республіканської партії Дональд Трамп та від Демократичної партії Камала Гарріс, за даними опитувань, зараз ведуть "тісну боротьбу" в семи ключових штатах.

Детальніше про вибори в США можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали про перші результати екзит-полів у Штатах.