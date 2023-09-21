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З'явилися фото наслідків ракетного удару по Рівному

Фото: у Рівному показали фото наслідків ракетної атаки (t.me/vitalykoval)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі опублікували фото наслідків ракетного удару по Рівному 21 вересня. Російська ракета влучила в СТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля в Telegram.

Рятувальники вже ліквідували наслідки ракетного удару по станції техобслуговування автомобілів та повністю загасили загоряння.

Як зазначають в ОВА, внаслідок влучання ракети спалахнула пожежа у підсобних приміщеннях СТО. Вогонь охопив 100 квадратних мерів.

Пожежа знищила п'ять автомобілів, ще три автівки та дві будівлі пошкоджені.

 

Фото: у Рівному показали фото наслідків ракетної атаки (t.me/vitalykoval)

Удар по Рівному

В ніч на 21 вересня росіяни завдали ракетних ударів по Рівному. Як зазначила місцева влада, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Внаслідок удару частина Рівненського району залишилася без світла.

Нагадаємо, цієї ночі РФ випустила по Україні 43 ракети зі стратегічної авіації. Наші сили ППО знищили 36 ракет. Про всі наслідки ворожої атаки дізнайтеся у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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