RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Появились фото последствий ракетного удара по Ровно

Фото: в Ровно показали фото последствий ракетной атаки (t.me/vitalykoval)
Автор: Наталья Юрченко

В сети опубликовали фото последствий ракетного удара по Ровно 21 сентября. Российская ракета попала в СТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в Telegram.

Спасатели уже ликвидировали последствия ракетного удара по станции техобслуживания автомобилей и полностью потушили возгорание.

Как отмечают в ОВА, в результате попадания ракеты вспыхнул пожар в подсобных помещениях СТО. Огонь охватил 100 квадратных мер.

Пожар уничтожил пять автомобилей, еще три автомобиля и два здания повреждены.

 

Фото: в Ровно показали фото последствий ракетной атаки (t.me/vitalykoval)

Удар по Ровно

В ночь на 21 сентября россияне нанесли ракетные удары по Ровно. Как отметили местные власти, есть попадания в энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

В результате удара часть Ровенского района осталась без света.

Напомним, этой ночью РФ выпустила по Украине 43 ракеты из стратегической авиации. Наши силы ПВО уничтожили 36 ракет. Все последствия вражеской атаки узнайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram/

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровноракетный ударракетна атакаГСЧСВойна в Украине